اعتقال سبعة أشخاص واغلاق مقر 'وهمي' في بغداد

2021/11/23 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن اعتقال سبعة اشخاص واغلاق مقر "وهمي" شمالي بغداد.

وقال الحشد في بيان، إن "مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي اغلقت، مساء الاثنين، مقرا وهميا ينتحل صفة هيئة الحشد الشعبي في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "قوة من المديرية اعتقلت سبعة اشخاص كانوا في المقر، فيما صادرت مجموعة من الاسلحة كانت بحوزة هؤلاء الاشخاص داخل المقر".

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