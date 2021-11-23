الاتحاد الوطني يكشف عن مفاوضاته مع التيار الصدري والاطار التنسيقي ويتحدث عن منصب رئاسة الجمهورية

2021/11/23 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، عن قرب عقد اجتماع كردي لحسم شخصية رئيس الجمهورية، فيما بين ان مفاوضاته مع التيار الصدري والاطار التنسيقي هي استطلاعية لمعرفة الوضع القائم.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "موضوع منصب رئاسة الجمهورية غير مطروح لغاية الآن، ولكن بشكل عام فانه من حصة الكرد، وسيكون هناك اجتماعا موسعا لكل الأحزاب الكردستانية لمناقشة أي حزب سيكون هذا المنصب".

واكد أن "الأحزاب الكردية تدخل المفاوضات والحوار حول تشكيل الحكومة العراقية بورقة واحدة وهيئة واحدة، وكل ما جرى لغاية الآن، كان عبارة عن محادثات استطلاعية حول الوضع القائم بين التنسيقيات الشيعية والكتلة الصدرية، والأحزاب الكردية من جانبها تحترم القرار النهائي للبيت الشيعي".

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