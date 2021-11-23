2021/11/23 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nPz_EbWaGTo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياضيون يدعون لمظاهرات ضد اتحاد الكرة بسبب نتائج المنتخب الوطني | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياضيون يدعون لمظاهرات ضد اتحاد الكرة بسبب نتائج المنتخب الوطني | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).