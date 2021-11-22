إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

2021/11/23 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا من استلام ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتقدمين 98 مترشحا بينهم إمرأتان، وفق ما أفاد به مراسل "الحرة" الاثنين.

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