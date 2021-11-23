فايزر‭:‬قوة‭ ‬لقاحنا‭ ‬100‭ ‬٪‭ ‬لدى‭ ‬المراهقين‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الجرعة‭ ‬الثانية‭ ‬

2021/11/23 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكالة‭ ‬الأوربية‭ ‬تقيّم‭ ‬فعالية‭ ‬جرعة‭ ‬معزّزة‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ ‬جونسون‭ ‬أند‭ ‬جونسون‭ ‬ واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬مجموعتا‭ ‬فايزر‭ ‬وبايونتيك‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬لقاحهما‭ ‬المضاد‭ ‬لكوفيد‭-‬19‭ ‬بقي‭ ‬فعالا‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و15‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الجرعة‭ ‬الثانية‭. ‬واضافت‭ ‬الشركتان‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬2228‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ […]

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