2021/11/23 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوكالة الأوربية تقيّم فعالية جرعة معزّزة من لقاح جونسون أند جونسون واشنطن- الزمان قالت مجموعتا فايزر وبايونتيك الاثنين إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 بقي فعالا بنسبة 100 في المئة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بعد أربعة أشهر من الجرعة الثانية. واضافت الشركتان أن البيانات الجديدة التي تضم 2228 مشاركا في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فايزر:قوة لقاحنا 100 ٪ لدى المراهقين بعد 4 أشهر على الجرعة الثانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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