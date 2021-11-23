سيارة تصدم حشدا لعيد الميلاد في أمريكا وتقتل خمسة وتصيب أربعين

2021/11/23 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ تسعى‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬ويسكونسن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬ملابسات‭ ‬اقتحام‭ ‬سيارة‭ ‬رباعية‭ ‬الدفع‭ ‬الأحد‭ ‬حشدا‭ ‬كان‭ ‬متجمعا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬عروض‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬واكيشا‭ ‬بويسكونسن‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬خمسة‭ ‬قتلى‭ ‬و40‭ ‬جريحا‭.‬ تقع‭ ‬واكيشا‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬ميلووكي‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬ولاية‭ ‬ويسكونسن،‭ ‬حيث‭ ‬يسود‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ […]

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