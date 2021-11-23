2021/11/23 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا‭ ‬يوم‭ ‬آخر‭ ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬ذيل‭ ‬روزنامة‭ ‬السنة‭ .‬ طفل‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬السفلي‭ ‬يعيّط‭ ‬بقوة‭ ‬ملجأ‭ ‬أيتام‭ ‬منسي‭ ‬،‭ ‬والأم‭ ‬البلهاء‭ ‬منشغلة‭ ‬بقراءة‭ ‬فنجان‭ ‬القهوة‭ .‬سنٌّ‭ ‬عميقٌ‭ ‬يتململ‭ ‬بفمي‭ ‬المغلق‭ .‬ التلفزيون‭ ‬يعرض‭ ‬الآن‭ ‬شريطاً‭ ‬بطله‭ ‬يذبح‭ ‬امرأة‭ ‬ضخمة‭ ‬ويشرب‭ ‬من‭ ‬دمها‭ ‬الفوار‭ ‬،‭ ‬وفريد‭ ‬الأطرش‭ ‬يرمي‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬أغنية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المناظر كلها رائعة-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المناظر كلها رائعة-علي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).