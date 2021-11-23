بيتر شمايكل: أريد من المدرب التالي أن

2021/11/23 | 00:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل لشبكة CNN Sport إنه يبحث عن المدرب التالي ليعيش ويتنفس النادي.

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