اجتماع أخير في طهران لمدير الطاقة النووية قبل استئناف مفاوضات فيينا

2021/11/23 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعربت‭ ‬ايران‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬زيارة‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬طهران‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬بناءة‮»‬‭ ‬ورفضت‭ ‬تهديدات‭ ‬واشنطن‭ ‬العسكرية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬استئناف‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لمحاولة‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭.‬ وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ ‬زاده‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ […]

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