السودان:الافراج عن سياسيين واستقالات جماعية لوزراء قوى التغيير

2021/11/23 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬توقيفهم‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬حل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الحكم‭ ‬الانتقالي‭ ‬وفرض‭ ‬حال‭ ‬الطوارئ‭.‬ وجاء‭ ‬قرار‭ ‬الافراج‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬السودان‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حمدوك‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬وأُلغي‭ ‬قرار‭ ‬إعفائه‭ ‬بموجب‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬سياسي‮»‬‭ […]

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