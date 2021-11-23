نائبة مصرية تفتح قضية حظر النقاب في الشارع ومطالبات بإسقاط عضويتها

2021/11/23 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة أعادت‭ ‬النائبة‭ ‬فريدة‭ ‬الشوباشي‭ ‬الجدل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬حظر‭ ‬النقاب‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬عزمها‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬بمشروع‭ ‬قرار‭ ‬لحظر‭ ‬النقاب‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬وقالت‭ ‬أن‭ ‬أبشع‭ ‬الحوادث‭ ‬ارتكبت‭ ‬باستخدام‭ ‬النقاب‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تسمح‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬بالتخفي‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكتف‭ ‬النائبة‭ ‬بذلك‭ ‬بل‭ ‬وجهت‭ […]

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