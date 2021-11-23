2021/11/23 | 00:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اغلقت مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، مساء امس مقرا وهميا ينتحل صفة هيئة الحشد الشعبي في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.وذكرت في بيان: اعتقلت قوة من المديرية سبعة اشخاص كانوا في المقر ، فيما صادرت مجموعة من الاسلحة كانت بحوزة هؤلاء الاشخاص داخل المقر.وتجدد المديرية التأكيد بأنها ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسه في انتحال صفة هيئة الحشد الشعبي او الاساءة لهذا الاسم او استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن الحشد الشعبي يغلق مقرا وهميا ينتحل صفة الهيئة في بغداد /موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمن الحشد الشعبي يغلق مقرا وهميا ينتحل صفة الهيئة في بغداد /موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).