2021/11/23 | 00:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، بعدما تلقّت بحسب وسائل إعلام، أوراق أكثر من 90 مرشحًا، بينهم سيدتان.إلى هذا، أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح في تمام الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، بعدما استمرت عملية قبول طلبات أوراق الترشح لأسبوعين.ويُفترض أن تعلن المفوضية الثلاثاء العدد النهائي للمرشحين الذي قدموا أوراق ترشحهم، وستنشر لاحقًا نحو 12 اسمًا قُبلت طلبات ترشحهم بعد درس ملفاتهم والردّ على طعون محتملة.وأفادت وسائل إعلام ليبية أن أكثر من 90 شخصًا قدّموا أوراق ترشحهم منذ فتح باب الترشح في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.فيما تقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية، التي سيختار خلالها الليبيون لأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا لهم عبر الاقتراع المباشر.وعلى رأس هذه الشخصيات سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي وقائد الجيش خليفة حفتر، إلى جانب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.وتقدّمت امرأتان فقط للرئاسة هما ليلى بن خليفة (46 عامًا) رئيسة حزب الحركة الوطنية وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية.في المقابل، لا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يعتبرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.والمجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، هو من أبرز الرافضين للانتخابات.واتهم الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.وتسجّل نحو 2,83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين نسمة تقريبًا للتصويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا.. أكثر من 90 مرشحا للرئاسة بينهم امرأتان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا.. أكثر من 90 مرشحا للرئاسة بينهم امرأتان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).