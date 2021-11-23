في عيد الاستقلال.. الولايات المتحدة تؤكد وقوفها إلى جانب شعب لبنان 

2021/11/23 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، مباركة للشعب اللبناني بمناسبة يوم استقلال بلادهم.

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