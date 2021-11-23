رابع إعادة لحساب أصوات مئات المحطات والصدر يحذّر من ضغوط تفضي الى تغيير النتائج

2021/11/23 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعلنت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬العراقية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أنّ‭ ‬870‭ ‬محطة‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة‭ ‬سيتم‭ ‬إعادة‭ ‬فتحها‭ ‬وعدّ‭ ‬أصواتها‭ ‬يدوياً،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬بقبول‭ ‬طعون‭ ‬قدمتها‭ ‬قوى‭ ‬معترضة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وهذا‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬اعلان‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬المفوضية‭ ‬ان‭ ‬تغييرات‭ ‬مهمة‭ ‬ستطرأ‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الامر‭ […]

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