موجات هجرة أكبر..انتظروها

2021/11/23 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل‭ ‬توجد‭ ‬أسباب‭ ‬مقنعة‭ ‬حقا‭ ‬لدى‭ ‬الاوربيين‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬لاجئين‭ ‬جدد‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوربي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تقر‭ ‬بحق‭ ‬اللجوء؟‭ ‬ وهل‭ ‬نتجت‭ ‬ازمة‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬بيلا‭ ‬روس‭ ‬وبولندا‭ ‬من‭ ‬فراغ‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجيء؟‭ ‬ يبدو‭ ‬واضحاً‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مراوغة‭ ‬واضحة‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الأوربيين‭ ‬امام‭ ‬حقيقة‭ ‬المهاجرين‭ […]

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