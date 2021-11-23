ترامب يحصل على

2021/11/23 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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حصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على حزام "دان" الأسود التاسع الفخري، الذي تقدّمه أكاديمية التايكواندو العالمية، ومقرّها كوريا الجنوبية.

وأعرب ترامب عن سعادته بتسلّم هذه الشهادة الفخرية، مشيراً إلى أن "التايكواندو فن قتالي رائع لحماية النفس في هذه الأوقات".

وحصول ترامب على "الدان" التاسع في التايكواندو يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرتبة نفسها في مثل هذه الألعاب القتالية، فالرئيس الروسي سبق وحصل. على هذا الحزام من العام 2013، وأصبح متخصّصاً في هذه اللعبة.

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