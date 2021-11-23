الكنيست يصادق مبدئيا على قانون لتحديد فترة ولاية رئيس الوزراء

2021/11/23 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الإثنين، على مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات.

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