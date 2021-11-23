إسرائيل تتهم مواطنا بالاعتداء على نشطاء ساعدوا فلسطينيين بقطف الزيتون

2021/11/23 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، لائحة اتهام ضد شاب إسرائيلي بالاعتداء على نشطاء حقوقيين كانوا يساعدون الفلسطينيين في قطف الزيتون بالضفة الغربية.

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