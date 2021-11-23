2021/11/23 | 02:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.وأيدت بساكي تقارير سابقة في وسائل الإعلام، قال فيها بايدن لمؤيديه إنه "يخطط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024".وقالت: "نعم، هذه نيته".ويواجه بايدن (79 عاما) تراجعا في نسبة التأييد منذ أشهر، مما دفع بعض الديمقراطيين للاعتقاد بأنه ربما لن يسعى للفوز بولاية جديدة مدتها 4 أعوام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).