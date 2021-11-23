"النقد الدولي": مؤشرات جيدة للاقتصاد الجزائري.. وتحذير من "مخاطر رئيسية"

2021/11/23 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، أن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من كوفيد -19 والصدمات النفطية في 2020 بعد أن أنهى مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع حكومة البلاد.

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