أمن الحشد الشعبي يعلن إغلاق مقر في الكاظمية واعتقال 7 مسلحين

2021/11/23 | 03:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الثلاثاء، إغلاق مقر لفصيل مسلح "ينتحل صفة الحشد الشعبي" في ساحة عدن في مدينة الكاظمية.

وذكر بيان للمديرية، 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "قوة من المديرية اعتقلت سبعة أشخاص كانوا في المقر، فيما صادرت مجموعة من الأسلحة كانت بحوزة هؤلاء الأشخاص داخل المقر".

وأضاف البيان، أنّ "المديرية تجدد التأكيد بأنها ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسه انتحال صفة هيئة الحشد الشعبي أو الإساءة لهذا الاسم أو استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية".

بدوره، قال مصدر أمني في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ المقر تابع لحركة "أنصار الله الأوفياء" المتهمة باغتيال عدد من الناشطين والمتظاهرين في محافظة ميسان وعدد من مدن جنوب البلاد.

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