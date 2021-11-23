الخارجية الأميركية تفرض عقوبات متصلة بخط

2021/11/23 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، نيتها فرض المزيد من العقوبات في خط نوردستريم-2.

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