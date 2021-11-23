من يوميات الغياب - 13 - مريم نجمه

2021/11/23 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه - 13؟من يوميات الغياب -.بلادنا معمل احتراق أوطاننا مصانع لصهر وتصنيع معادن الفولاذ هنا ولادة الإبداع هنا الإنسان الحقيقي , الذي لا ُيباع , أو يبايع _ حبٌ , مكثفٌ , ربّاني .



!18 - 6 - 2021١-;-٨-;- يونيو · روحك العفيفة الشريفة , كيف أنساها !؟- أعمالك تقدّسك حبيبي ..



ويكرّمك , العدل الإلهي ...



- الأرض والطين ......





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