المفوضية تفند حديث هادي العامري عن إلغاء 10 آلاف محطة انتخابية

2021/11/23 | 04:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت المفوضية العليا للانتخابات، عدم دقة المعلومات عن إلغاء نتائج آلاف المحطات الانتخابية، وفق ما ذكر هادي العامري زعيم تحالف "الفتح".

وقال عماد جميل عضو الفريق الإعلامي للمفوضية في تصريح تلفزيوني، إنّ "العامري استند إلى قرارات الهيئة القضائية التي ألغت محطات تضمنت تصويتًا متأخرًا، وقد طبقوا ذلك على المحطات التي سجلها الإطار التنسيقي واعتقدوا أنّها ستشمل بإلغاء البيانات".

وأوضح جميل، أنّ "هذا الأمر لم يحصل، وليس هناك إلغاء للمحطات باستثناء التي تضمنت تصويتًا متكررًا، وصدر فيها قرار من الهيئة القضائية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ "المفوضية لم تتعرض لأي نوع من الضغوطات، وقد أنجزت مهامها، والقرار الآن للهيئة القضائية".

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كما نفى عضو الفريق الإعلامي، وجود "استهداف للمرشحين الفائزين من المستقلين"، مبينًا أنّ "القرارات التي صدرت عن الهيئة القضائية شملت الجميع في أكثر من محافظة".

وأكّد المتحدث، أنّ "باب الطعون انتهى، والمحكمة الاتحادية لها القرار الفصل في النهاية"، لافتًا إلى أنّ "المفوضية ستعلن النتائج النهائية بعد إكمال الهيئة القضائية النظر في الطعون بعد العد والفرز اليدوي الجديد والمصادقة عليها".

وكان العامري قد قال في وقت سابق، إنّ "قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة"، مشيرا إلى "إلغاء ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10000 محطة ستلغى وهو رقم يشكل 18% من مجموع المحطات في العراق التي يصل عددها إلى 55 ألف محطة".

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