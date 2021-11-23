النزوح في العراق.. الأزمة مستمرة

2021/11/23 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة استمرار أزمة النزوح في العراق ووضع النازحين مع دخول فصل الشتاء

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