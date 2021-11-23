"مواقع سرية للصواريخ".. التحالف بقيادة السعودية يعلن نتائج ضرباته في صنعاء

2021/11/23 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أنه تمكن من ضرب عدد من المواقع السرية المخصصة لإطلاق الصواريخ البالستية في مهمة جوية بصنعاء اليمنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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