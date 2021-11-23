رئيس الوزراء الأثيوبي يعلن انضمامه إلى الجبهة القتالية لقيادة جنوده

2021/11/23 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبيي أحمد، الإثنين، أنّه سيتوجّه، الثلاثاء، إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمرّدين، في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا.

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