شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وكيل وزارة الهجرة يتحدث عن العراقيين الموجودين في مخيمات إيران منذ 40 سنة

2021/11/23 | 06:00 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وكيل وزارة الهجرة يتحدث عن العراقيين الموجودين في مخيمات إيران منذ 40 سنة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IW8mRpnhMEs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وكيل وزارة الهجرة يتحدث عن العراقيين الموجودين في مخيمات إيران منذ 40 سنة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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