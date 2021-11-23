عقوبات أميركية تستهدف 3 من قادة

2021/11/23 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة من قادة فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أفغانستان ورجل آخر اتهمته بتسهيل العمليات المالية للتنظيم، في خطوة أعقبت سلسلة من الهجمات التي شهدتها كابل وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

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