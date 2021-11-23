السعودية.. فيديو استقبال أم عايض

2021/11/23 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استقبال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، أحمد بن سليمان الراجحي، من قبل "أم عايض" وهي إحدى مشاهير حفلات الزفاف بالمملكة.

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