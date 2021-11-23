 واشنطن تعلن دعم خطة المغرب

2021/11/23 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، دعماً قوياً للخطة "الجادّة والجديرة بالثقة والواقعية" التي وضعها المغرب للصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

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