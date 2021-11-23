علي السوداني في مناظره الرائعة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/11/23 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي المناظر كلها رائعة - علي السودانينوفمبر 22, 2021نقلاً عن جريدة الزمان هذا يوم آخر لم يسقط بعد من ذيل روزنامة السنة .



طفل في البيت السفلي يعيّط بقوة ملجأ أيتام منسي ، والأم البلهاء منشغلة بقراءة فنجان القهوة .



سنٌّ عميقٌ يتململ بفمي المغلق .التلفزيون يعرض الآن شريطاً بطله يذبح امرأة ضخمة ويشرب من دمها الفوار ، وفريد الأطرش يرمي من الطابق العلوي أغنية « عدتَ يا يوم مولدي «

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