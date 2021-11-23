أحذروا النظام الداخلي الملغوم !!!!! - مازن الحسوني

2021/11/23 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني *قدم العشرات من الرفاق وأصدقاء الحزب ومنذ مدة غير قصيرة الكثير من الملاحظات والمقترحات الى مؤتمر الحزب الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي حول النظام الداخلي .



هذه الملاحظات الكثيرة والتي نشرت بمواقع الأنترنيت وصحافة الحزب يبدو أنها ضلت طريقها في الوصول الى مؤتمر الحزب وذهبت الى سلة المهملات والدليل على ما أقول هو وثيقة التعديلات المقدمة للمؤتمر حول النظام الداخلي والتي خلت من معظم تلك الملاحظات وأن ......





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