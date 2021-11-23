أمير سعودي يعلق على فيلم

2021/11/23 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على فيلم يحمل اسم "الكمين" والذي يصور عمل الجنود الإماراتيين في اليمن.

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