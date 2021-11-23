الذكور أقل عدوانية من الإناث.. دراسة تكشف تأثير مادة كيميائية يفرزها حديثو الولادة

2021/11/23 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة إسرائيلية حديثة أن استنشاق مادة كيميائية تنبعث من جلد الأطفال حديثي الولادة لها تأثير على رد فعل الإنسان يختلف من الرجل للمرأة.

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