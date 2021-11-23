2021/11/23 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، فجر الثلاثاء، عن بدء تنفيذه لعملية في العاصمة، صنعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فجر اليوم.. التحالف يعلن عن عملية في صنعاء ويدعو للابتعاد عن المناطق المستهدفة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فجر اليوم.. التحالف يعلن عن عملية في صنعاء ويدعو للابتعاد عن المناطق المستهدفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).