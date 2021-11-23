وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو- هوان

2021/11/23 | 08:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إن رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو-هوان توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما.

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أضافت الوكالة أن تشون كان مصابا بالورم النخاعي المتعدد وهو نوع من سرطان الدم وكان غير نشط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزله في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وقاد تشون وهو قائد عسكري سابق مذبحة جوانغجو التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وهي جريمة أدين بها لاحقا وحُكم عليه بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم لاحقا.

ولد تشون في 6 مارس 1931 ، في يولجوك ميون، وهي بلدة زراعية فقيرة في مقاطعة هابتشون الجنوبية الشرقية، خلال الحكم الياباني لكوريا.

انضم إلى الجيش مباشرة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، وشق طريقه حتى تم تعيينه قائداً في عام 1979، وفق ما نقلت شبكة "إرم نيوز".

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