2021/11/23 | 08:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mkPwA9ycD5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المناصب تتصدر مباحثات القوى السنية،والديمقراطي الكردستاني يوجه بوصلته نحو التيار الصدري في نشرة ال8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المناصب تتصدر مباحثات القوى السنية،والديمقراطي الكردستاني يوجه بوصلته نحو التيار الصدري في نشرة ال8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).