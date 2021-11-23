2021/11/23 | 08:28 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيزيائيون يبتكرون ضوءا ثلاثي الأبعاد لهذا الهدف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/23 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيزيائيون يبتكرون ضوءا ثلاثي الأبعاد لهذا الهدف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيزيائيون يبتكرون ضوءا ثلاثي الأبعاد لهذا الهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).