قطر.. فيديو مرافقة مقاتلات لطائرة سلطان عُمان فوق الدوحة

2021/11/23 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع القطرية، الاثنين، مقطع فيديو يظهر مرافقة مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميري القطري للطائرة التي يستقلها سلطان عُمان، هيثم بن طارق الذي وصل الدوحة في زيارة.

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