صباح بغداد.. اختناقات مرورية وحركة سير بطيئة في عدد من الشوارع الرئيسة (صور)

2021/11/23 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الثلاثاء، اختناقات مرورية وزحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.





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وأظهرت صور، رصدها "ناس"، (23 تشرين الثاني 2021)، حصول زخم مروري شديد في مخرج حي العدل، بسبب القادمين من جهة السريع.

وشهد نفق الزيتون زحاماً شديداً بسبب أعمال الإكساء الجارية هناك.

وشارع معسكر الرشيد شهد هو الاخر حركة بطئية للسيارات، فضلا عن زحام شديد في "نزلة" الـ600 باتجاه تقاطع ناظم الطبقجلي.

فيما كان جسر الطابقين وساحة الخلاني سالكين لحركة المرور.

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