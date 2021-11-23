لابيد لتركيا: أغلقوا مكاتب “حماس” في اسطنبول

2021/11/23 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تركيا بإغلاق مكاتب حركة “حماس” في اسطنبول، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل تفكيك خلية لـ”حماس” في الضفة الغربية “كانت موجهة من اسطنبول”.وقال لابيد مساء أمس الاثنين: “مكاتب […]

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