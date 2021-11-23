2021/11/23 | 08:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الشباب يهزم البحرين برباعية نظيفة في غرب آسيا بغداد – الزمان حقق منتخب الشباب لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، فوزاً مستحقاً على نظيره البحريني بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات بطولة غرب آسيا.جاء الهدف الاول لمنتخب شباب العراق عن طريق اللاعب إلاي فاضل بالدقيقة 38، وجاء الهدف الثاني عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشباب يهزم البحرين برباعية نظيفة في غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشباب يهزم البحرين برباعية نظيفة في غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).