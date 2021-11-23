السعودية ترشح

2021/11/23 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشحت السعودية فيلم (حد الطار) للمخرج عبدالعزيز الشلاحي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94 لجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية.

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