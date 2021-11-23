2021/11/23 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أن ملكة جمال اليونان، رافائيلا بلاستيرا، أعلنت انسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون التي تنظمها إسرائيل ديسمبر المقبل.ونقلت الحملة عن رافائيلا بلاستيرا قولها: “لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة “عالمية” تستضيفها إسرائيل المركز الخبري الوطني.

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