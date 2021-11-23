2021/11/23 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية: المجموعة الخامسة دينامو كييف # بايرن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا المركز الخبري الوطني.

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