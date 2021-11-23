2021/11/23 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال المكتب الصحفي للأسطول السابع الأمريكي، إن المدمرة الأمريكية USS Milius مرت اليوم الثلاثاء عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الصين القارية وجزيرة تايوان.وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: “نفذت المدمرة الصاروخية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدمرة صاروخية أمريكية تمر عبر مضيق تايوان المركز الخبري الوطني.

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