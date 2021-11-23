تسبب بمصرع 45 شخصاً.. حادث مروري في بلغاريا

2021/11/23 | 09:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد لقي 45 شخصا بينهم 12 طفلا مصرعهم، بسبب اشتعال النيران في حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية إثر تعرضها لحادث مروري غربي بلغاريا.وذكرت وسائل اعلام برلغارية، ان الحادث وقع في الساعة الثالثة فجرا في الطريق السريع الواصل بين مدينة بلاغويفغراد والعاصمة صوفيا، بعد أن عبرت الحافلة التي كانت متجهة إلى اسطنبول …

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