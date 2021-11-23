2021/11/23 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أغلق متظاهرون غاضبون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، شركة حكومية كبيرة في مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر مصدر أمني في حديث صحافي، ان “العشرات من المتظاهرين المطالبين بالتعيين والمعتصمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار ويمنعون الموظفين من دخولها المركز الخبري الوطني.

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